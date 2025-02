Un plateau 5 étoiles: "Dans le Peloton" prépare sa grande rentrée sur RTL Sports

La saison cycliste belge sera lancée samedi ! Pour l'occasion, et pendant toute la saison des classiques flandriennes, nos experts vont se réunir chaque semaine Dans le Peloton. On vous explique tout ça !

Mais pour compléter l'offre vélo, RTL Sports vous prépare aussi une émission hebdomadaire, avec le grand retour des experts du show Dans le Peloton . Philippe Gilbert, notre nouvelle recrure, donnera ses analyses et ses avis aux côtés de Kevin Van Melsen, Maxime Monfort ou encore Frédéric Amorison. Gordon de Winter sera aussi de la partie, tout comme Stéphane Thirion. Vincenzo Ciuro et Mathieu Istace complètent ce casting incroyable.

C'est reparti pour une nouvelle saison de cyclisme en Belgique ! Ce samedi, avec le Circuit Het Nieuwsblad, ce sont les Classiques Flandriennes qui seront lancées, avec une course à suivre en intégralité sur RTL Club, RTL TVI et RTL Play. Comme de nombreux autres grands moments de la saison d'ailleurs, avec notamment le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, la Flèche Brabançonne ou encore Gand-Wevelgem.

Dans le Peloton se réunira chaque mardi sur le site de RTL info mais aussi sur RTL Play et Bel RTL (19h). Rendez-vous pour la première ce jeudi midi, avec dans le viseur, le Nieuwsblad qui se prépare pour ce samedi. Préparez les combis et les gourdes, on s'occupe du reste.