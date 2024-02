Un problème d'arythmie cardiaque pour Peter Sagan

"Peter va bien. Il sera de retour sur le vélo dans plus ou moins une semaine avec le même programme que prévu initialement. Tout est sous contrôle", a indiqué ce porte-parole. Relayée un moment sur les réseaux sociaux, une ablation cardiaque n'a finalement pas été nécessaire pour vérifier les impulsions électriques.

Le coureur slovaque a vu ses pulsations cardiaques grimper anormalement à plus de 200 battements par minute dimanche dernier lors d'une course de mountainbike, alors qu'il ne dépasse jamais les 190 d'ordinaire. Des tests cliniques chez son cardiologue, le docteur Roberto Corsetti, ont démontré un problème de tachycardie, avait détaillé plus tôt dans la journée le quotidien sportif italien la Gazzetta deloo Sport.