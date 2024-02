"Un sentiment génial" pour la double championne du monde Fem van Empel

Fem van Empel a surclassé la concurrence à l'occasion de la course des élites féminines aux championnats du monde de cyclocross, samedi. En Tchéquie, la Néerlandaise a terminé avec plus d'une minute d'avance sur ses dauphines. Elle a ainsi conservé la couronne mondiale déjà conquise l'année dernière.

"Tout s'est bien passé, à l'approche de la course", a expliqué la coureuse de 21 ans auprès de son équipe Visma-Lease a Bike. "Je me sentais assez détendue ces derniers jours. J'avais confiance et je savais que le parcours me convenait bien. Je suis vite passée en tête au départ, et j'ai rapidement compris que seul un ennui mécanique pourrait me priver de la victoire."

Avec 18 victoires en 20 cross courus cette saison, Fem van Empel est quasiment intouchable sur les labourés. "La saison est totalement réussie pour moi. C'est super de pouvoir la conclure ainsi, et c'est un sentiment génial que de devenir championne du monde pour la deuxième fois."