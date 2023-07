"Un Tour très spécial pour Cofidis", se félicite Izagirre vainqueur de la 12e étape

"J'ai souvent essayé d'être dans la bonne échappée, aujourd'hui c'était le cas. Ça s'est très bien passé, Guillaume (Martin, son coéquipier chez Cofidis, ndlr) était avec moi, il m'a aidé toute la journée", a commenté le Basque de 34 ans, vainqueur en solitaire avec près d'une minute d'avance. "Dans la dernière ascension je me sentais bien, j'ai accéléré, et j'ai pu garder cet avantage, faire la différence et je suis allé chercher la victoire. Je me sentais vraiment fort. C'était bien de partir de la maison, et regardez, déjà deux victoires pour nous les coureurs du Pays basque, et on espère que ça va continuer. Victor (Lafay) a gagné à Saint-Sébastien, je pense que ce Tour est très spécial pour l'équipe Cofidis."