Une chute qui "a tout changé" dans la course de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) n'a pas été en mesure de jouer les premiers rôles au Tour de Lombardie (WorldTour), samedi, après une chute en début de course. "J'ai perdu beaucoup à cause de cela", a-t-il expliqué après avoir, malgré tout, accroché une 9e place.

Après 20 kilomètres de course, Evenepoel avait déjà goûté au bitume après seulement 20 kilomètres, causant de multiples hématomes sur son flanc gauche. "Mon genou était blessé, ma fesse était blessée, mon dos.... Tout était ouvert", a-t-il déclaré à la presse réunie après la course à Bergame. "À la fin de la course, cela a commencé à se faire sentir de plus en plus. Ce n'est pas idéal pour un final aussi difficile".

"J'avais de très bonnes jambes et j'ai pris la 9e place, à moins d'une minute et demie. Cela montre que je n'étais pas mauvais. Un homme a été exceptionnel aujourd'hui, je pense, et sans cette chute, je suis définitivement dans le groupe derrière lui", a expliqué le champion de Belgique en référence à Tadej Pogacar, qui a signé sa troisième victoire consécutive sur la Classique des feuilles mortes. "Mais j'ai perdu beaucoup à cause de cette chute, et j'ai aussi perdu beaucoup d'énergie derrière le peloton: beaucoup de passages chez le médecin, quelques appels radio... Cette chute a tout changé aujourd'hui, je pense".