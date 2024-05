Une cycliste grièvement blessée lors d'une course organisée par la KULeuven et l'UCLouvain

Une cycliste a été grièvement blessée lors d'une course organisée mercredi par la KULeuven et l'UCLouvain, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon. La victime est hospitalisée aux soins intensifs de l'hôpital du Gasthuisberg à Louvain.

L'accident est survenu mercredi en fin d'après-midi, sur le parcours de l'épreuve cycliste reliant les entités de Louvain et Louvain-la-Neuve.

La seconde victime a été plus légèrement blessée.

En 2003, les universités UCL et KUL ont créé un événement sportif annuel illustrant le passage des professeurs et étudiants qui, dans les années 1970, ont quitté Louvain pour rallier l'université et la ville de Louvain-la-Neuve. Le Bike & Run propose un parcours de 33 kilomètres qui relie les deux entités, au travers des campagnes brabançonnes wallonnes.