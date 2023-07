Une dernière bataille dans les Vosges pour la 20e étape à la veille de l'arrivée à Paris

L'avance du maillot jaune Jonas Vingegaard (7:35 sur Tadej Pogacar) a annihilé le scénario d'un ultime combat des chefs entre Belfort et Le Markstein. Mais le profil très compact est attractif avec au programme le Ballon d'Alsace, les cols de la Croix des Moinats, de Grosse Pierre, de la Schlucht, du Petit Ballon et du Platzerwasel, soit six ascensions pour un dénivelé positif de 3.500 mètres.

Après une ascension du Ballon d'Alsace par son versant le moins difficile (11,5 km à 5,2%), l'étape devrait s'animer dans le col de la Croix des Moinats (5,2 km à 7,1%). Et surtout le Col de Grosse Pierre où les organisateurs ont déniché une alternative - la traverse de la Roche - proposant un raidard terrible de 1,2 km à 12,2% de moyenne avec des passages à 18% où le peloton avait explosé en 2014.