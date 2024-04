Une deuxième édition mercredi à Turnhout

La deuxième édition des championnats de Belgique de gravel désignera mercredi à Turnhout le successeur de Jasper Stuyven chez les messieurs et Marthe Truyen côté féminin.

Jan Bakelants, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, champion du monde de gravel en 2022, Dries Van Gestel, Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout seront notamment de la partie.

Les spécialistes du cyclocross feront aussi figure de prétendants comme le champion d'Europe Michael Vanthourenhout et le champion de Belgique Eli Iserbyt, tout comme Toon et Thijs Aerts, Jens Adams, Daan Soete, Wietse Bosmans, Tom Meeusen et Lander Loockx.

Les organisateurs annoncent aussi la présence, hors-concours, du vice-champion d'Europe et champion britannique en titre en cyclocross Cameron Mason.

Chez les dames, Nathalie Bex, Alana Castrique et Jana Dobbelaere devront notamment se mesurer à Joyce Vanderbeken, championne du monde en titre gravel dans la catégorie des 35-39 ans. Rosanne Breugelmans, Emily De Cuyper, Joyce De Loof, Kim Knaeps et Tessa Zwaenepoel seront également des noms à surveiller, mentionne le communiqué.