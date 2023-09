Une deuxième place "de bon augure" pour Tadej Pogacar avant le Tour de Lombardie

"Je m'améliore chaque année dans cette course", a-t-il confié après coup. "Je me rapproche un peu plus de la victoire, mais je ne parviens toujours pas à gagner. Je dois donc me contenter de la 2e place, comme l'année dernière. J'aurais aimé gagner, mais il y avait meilleur que moi. J'étais dans un bon jour, et nous avons réussi une bonne performance d'équipe", a analysé Pogacar.

Primoz Roglic était irrattrapable après son démarrage tout en puissance à 300 mètres de l'arrivée. "Il était clairement le meilleur aujourd'hui", a reconnu son dauphin. "J'ai pris une mauvaise décision d'attaquer aussi tôt (à plus d'un kilomètre de l'arrivée, ndlr). Je me suis donc retrouvé complètement à plat dans les derniers mètres."