"Une fin de Tour fantastique" et le maillot à pois couronnent la semaine de Ghekiere

Plus tôt cette saison, la coureuse de 28 ans avait également remporté le maillot de la montagne au Tour d'Italie. "Cela aussi était spécial pour moi. Et maintenant, je l'ai fait dans le Tour (de France). C'est le niveau suivant. Le plus haut niveau. C'est parfait."

Ghekiere a cédé sa place dans les dix premiers du classement final, afin de savourer plus tranquillement sa fin de course. "J'ai déjà tellement travaillé cette semaine. J'étais tellement morte. Alors je me suis dit que je devais profiter de l'Alpe d'Huez, du public et de mes derniers kilomètres dans ce Tour."