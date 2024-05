Une journée de repos lundi avant une dernière semaine pour sacrer Tadej Pogacar

Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), 2e à 6:41., et le Colombien Daniel Martinez (BORA-hansgrohe), 3e à 6:56., sont bien arrimés au podium pour l'instant, mais très loin de Tadej Pogacar.

Le Slovène a pour ainsi dire depuis la deuxième étape, lors de sa prise du maillot rose, tué tout suspense pour la victoire finale. Mais la lutte pour le podium et les places d'honneur restent d'actualité.

L'Australien Ben O'Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), 4e à 7:43., suit environ une minute derrière et l'Italien Antonio Tiberi (Barhain-Victorius) pointe déjà à deux minutes et demie de la troisième place.

Quant à Pogacar, interrogé si un rival de la trempe d'un Jonas Vingegaard lui manquait sur ce Giro, il a répondu: "ce défi va arriver, en juillet. Jonas, Primoz (Roglic), Remco (Evenepoel), j'ai hâte de les retrouver. Mais survivons déjà cette semaine et après on va se concentrer" sur le Tour de France, a lâché le Slovène insolent d'aisance.

La 16e étape mardi, longue de plus de 200km encore (206), aborde les Dolomites entre Livigno et Santa Cristina Valgardena et arrivera au sommet d'une difficulté de deuxième catégorie, le Monte Pana (6,6 km à 4,8%), dans la foulée d'un col de catégorie 1, le Passo di Pinei (23,4 km à 4,8 %).