Une nouvelle chance pour Wout van Aert et Remco Evenepoel dans le chrono cette fois

Wout van Aert, vice-champion du monde, et Remco Evenepoel, champion du monde déchu, 25e de la course en ligne dimanche, se voient offrir une nouvelle chance de victoire, dans l'épreuve en contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme sur route à Stirling en Ecosse.

Wout van Aert, 28 ans, s'élancera à 16h41 heure belge et Remco Evenepoel, 23 ans, est attendu sur le podium de départ à 17h01.

Sur un parcours de 47,8 km, les deux monstres sacrés du cyclisme belge, qui affirment avoir bien récupéré de leurs efforts de dimanche, rêvent d'offrir à leur pays un premier titre mondial chez les élites dans cette épreuve particulière contre le chrono. Ils rêvent surtout tous les deux d'ajouter encore un peu plus à leur gloire. Les deux protagonistes se citent d'ailleurs mutuellement comme favoris, mais se méfient aussi surtout de l'Italien Filippo Ganna et du Suisse Stefan Küng, 6e de l'épreuve en ligne dimanche.

Seuls deux coureurs partiront derrière Evenepoel: Stefan Küng, précisément, vice-champion du monde en titre de la discipline, partira à 17h02 et le Norvégien Tobias Foss, champion du monde en titre, sera, à 17h04, le 78e coureur à s'élancer sur la boucle de Stirling, qui se terminera par une solide ascension pavée.

Parmi les autres prétendants aux médailles, le Slovène Tadej Pogacar, médaillé de bronze sur la route dimanche, sortira à 16h56. Filippo Ganna, double champion du monde du chrono (2020 et 2021), s'élancera à 16h58 et le Britannique Geraint Thomas, deux minutes plus tard, juste avant Remco Evenepoel.