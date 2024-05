Une rue et une fresque consacrées à la cycliste et pilote Hélène Dutrieu à Bruxelles

La liaison cycliste et piétonne située entre l'Allée Verte et l'avenue de l'Héliport, dans le quartier Nord, à Bruxelles, va être baptisée rue Hélène Dutrieu. La cycliste, cascadeuse et pilote belge va également avoir une fresque à son image, annonce jeudi dans un communiqué l'échevine bruxelloise de l'Urbanisme et des Espaces publics, Anaïs Maes.