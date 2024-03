"Une semaine parfaite jusqu'ici" pour Jonas Vingegaard, proche d'un premier sacre

Le Danois a placé son attaque décisive à un peu plus de 6 km du sommet, laissant Juan Ayuso et Jai Hindley sur place, pour s'imposer en solitaire, comme vendredi sur la 5e étape. "Je l'ai fait car j'aime gagner", a souri Vingegaard au micro des organisateurs. "Mais aussi parce que l'équipe a roulé toute la journée en tête. C'est super pour mes équipiers que je peux encore leur offrir quelque chose en retour et pour moi que je puisse de nouveau gagner."

Vingegaard, 27 ans, a aussi conforté sa place en tête du classement général qu'il devrait remporter dimanche au terme de la 7e et dernière étape réservée aux sprinteurs. Le double vainqueur du Tour de France compte 1:24 d'avance sur Ayuso et 1:52 sur Hindley. Il remporterait alors la Course aux deux mers pour la première fois de sa carrière.