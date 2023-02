"Une victoire au caractère" pour Eli Iserbyt, "un beau trophée" pour Lars van der Haar

Eli Iserbyt a remporté la 8e et dernière manche du Superprestige de cyclocross samedi à Middelkerke après un duel contre le Néerlandais Lars van der Haar, vainqueur du classement général. "C'est une victoire au caractère qui a coûté beaucoup d'énergie", a reconnu Iserbyt au micro des organisateurs.

Iserbyt a profité d'une erreur de Van der Haar dans le dernier tour pour s'envoler vers la victoire. "J'avais des difficultés dans le sable mais, sur le reste du parcours, je sentais que j'avais de la puissance dans les jambes", a confié Iserbyt. "Je me disais que je pouvais peut-être faire la différence dans le dernier tour. Quand il est tombé, je devais rouler à fond car vous savez, en tant que coureur, qu'il faut toujours vous remettre d'une chute. Cela me fait du bien de gagner, d'autant plus que le niveau était encore élevé."

Deuxième samedi, Lars van der Haar pourra cependant se consoler avec le gain du classement général du Superprestige, sans avoir décroché la moindre victoire sur les huit manches.

"C'est dommage de ne pas avoir pu gagner aujourd'hui (samedi, ndlr)", a expliqué le Néerlandais au micro de l'organisation. "Au début, mon objectif était de distancer un maximum de coureurs pour assurer ma place dans le top 6 (un top 6 l'assurait de la victoire finale, ndlr.). J'ai ensuite senti que j'étais peut-être le plus fort, surtout dans le sable, mais Eli était très fort aussi. C'est dommage cette chute. J'ai peut-être mis trop de puissance trop tôt et ma roue a glissé. Néanmoins, le classement général reste un beau trophée pour une des meilleures saisons de ma carrière."