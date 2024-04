Une victoire "incroyable" pour Juan Ayuso, qui se tourne déjà vers les Ardennaises

Juan Ayuso a remporté son premier classement général d'une course par étapes, qui plus est de niveau WorldTour, en s'adjugeant le Tour du Pays basque samedi. "C'est incroyable", s'est réjoui le jeune Espagnol sur le site de son équipe, UAE Team Emirates. Ayuso a déjà le regard tourné vers les classiques ardennaises.

"C'est ma première victoire dans une course par étapes du WorldTour et le faire au Pays basque est extraordinaire", a expliqué Ayuso. Le coureur de 21 ans a détrôné in extremis le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) en terminant deuxième de la dernière étape, remportée par son compatriote Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), avec qui il s'était échappé sur la dernière difficulté du jour. "Je dois donner tout le crédit à mes équipiers, je pense que nous avons roulé parfaitement du départ à l'arrivée", a poursuivi Ayuso. "Tout s'est déroulé parfaitement, nous avons roulé pour mettre l'équipe Trek sous pression en mettant des gars à l'avant et j'ai suivi par après."

Ayuso est annoncé à l'Amstel Gold Race, à la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où il pourra jouer un rôle important. "C'est la première fois que j'arrive aux Ardennaises en bonne forme, donc je suis excité de voir ce que je peux accomplir."