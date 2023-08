Une victoire "pas facile" à décrocher pour Arnaud De Lie

Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) s'est imposé dimanche au sprint dans la 43e édition de La Polynormande (1.1) qui a été disputée entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles sur la distance de 170 kilomètres. Le jeune sprinter a signé en Normandie, avec plus d'un vélo d'avance, la 14e victoire de sa carrière professionnelles, la 6e de cette saison après la Classique de la Communauté de Valence, deux étapes de l'Étoile de Bessèges, le Grand Prix du Morbihan et la 2e étape du Tour de Wallonie. Il a succédé au palmarès de la Polynormande au coureur français Franck Bonnamour.

"Je suis très content de cette victoire", a déclaré Arnaud De Lie. "Surtout après une finale aussi difficile, avec plusieurs attaques. J'étais parti avec beaucoup d'ambition dimanche matin, mais j'avoue que ce ne fut vraiment pas facile de gagner. Les coureurs de l'échappée matinale ont pris un bel avantage et nous avons dû tout mettre en œuvre pour les rattraper. Je remercie d'ailleurs tous mes coéquipiers pour le travail qu'ils ont livré. La finale a été rapide et très disputée. Guillaume Martin a relancé l'allure dans la dernière montée sur le circuit local. Ce fut un coup dur pour moi mais j'ai pu rester dans sa roue. Mon équipier Cédric Beullens a été très réactif en suivant, notamment, une attaque de plusieurs coureurs dans la fin de course. J'étais dans un deuxième groupe et Cédric n'a pas collaboré dans le groupe de tête, que nous avons récupéré très tard. J'avais pu un peu m'épargner dans le deuxième groupe et j'ai lancé mon sprint aux 300 mètres, j'ai remonté deux coureurs pour m'imposer."