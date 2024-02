Uno-X, Tudor, TotalEnergies, Flanders-Baloise et Bingoal-WB sont les équipes invitées

Lundi, de nouvelles wildcards ont été distribuées lors de la présentation à la presse de la 66 E3 Saxo Classic à Harelbeke. Toutes les WorldTeams prendront le départ le vendredi 22 mars et Lotto-Dstny et Israel-Premier Tech ont également le droit à être au départ en tant que meilleures ProTeams. Uno-X (Norvège), Tudor (Danemark), TotalEnergies (France) et les formations belges Flanders-Baloise et Bingoal-WB ont reçu des invitations.