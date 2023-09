Vainqueur au sprint, Jasper Philipsen s'impose pour la deuxième fois à Chauny

Déjà vainqueur en 2021, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 73e édition de Paris-Chauny (1.1) courue sur 203,5 km entre Margny-lès-Compiègne et Chauny dimanche en France.

Une échappée de cinq coureurs s'est formée en début de course avec Lindsay De Vylder (Team Flanders-Baloise), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Français Lucas Beneteau (St Michel-Mavic-Auber93), le Danois Mads Kristensen (Leopard TOGT) et le Néo-Zélandais Paul Wright (Bolton Equities Black Spoke).

L'échappée a finalement été reprise à 48 km et plusieurs coureurs ont tenté leur chance pour éviter une arrivée au sprint. Le Français Quentin Pacher a attaqué à 21 km du but mais a finalement été repris 12 km plus loin.