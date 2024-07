Vainqueur d'étape et maillot rouge, Ulissi s'estime "récompensé pour le travail accompli"

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté vendredi la troisième étape du 73e Tour d'Autriche (2.1). L'Italien de 34 ans a battu au sprint Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) et Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) à St. Johann Alpendorf après 153,1 kilomètres de course. L'Italien, qui a aussi pris le maillot rouge, voit cette victoire comme une juste "récompense".

"Aujourd'hui, nous sommes récompensés pour le travail accompli", a réagi Ulissi à l'arrivée. "Nous avions prévu d'économiser de l'énergie jusqu'à la dernière montée et nous avons laissé le travail à Ineos Grenadiers et Jayco. Après tout, le leader (Brandon Rivera, ndlr) était chez Ineos. Il restait encore deux coureurs échappés et pour les rattraper, nous devions fournir un gros effort".

Coéquipier d'Ulissi, Grossschartner est également remonté à la quatrième place du général: "Felix est notre leader pour cette course dans son pays. Nous verrons comment les choses se passeront ensuite. Je suis déjà content avec cette victoire. Maintenant nous allons pouvoir compter sur notre Autrichien", s'est amusé Ulissi.