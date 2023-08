Vainqueur le jour de son anniversaire, Teunissen: "Je suis peut-être vieux, mais pas usé"

"L'année dernière, j'ai eu 30 ans et cela m'a fait mal. En tant que coureur, on commence tout doucement à être vieux. Je n'osais pas penser qu'un an plus tard, à Grammont, je remporterais l'étape reine du Renewi Tour. J'ai montré que j'étais peut-être vieux, mais pas du tout usé", a affirmé Teunissen en riant.

Il y a eu beaucoup de mouvements au cours de l'étape avant que sept coureurs ne se retrouvent en tête dans le final. À un peu moins de trois kilomètres de l'arrivée, Teunissen est parti seul à l'attaque. "C'était une course très complexe. Je me suis retrouvé en tête très tôt et cela m'a coûté beaucoup de forces. Lorsque les deux groupuscules se sont mêlés, j'ai pris le pari d'attaquer. J'étais de toute façon complètement cassé et j'espérais que cela hésiterait derrière moi. C'est ce qui s'est produit. Gagner le jour de son anniversaire, c'est bien, mais je pense qu'il y a des façons plus tranquilles de fêter son anniversaire", a conclu Teunissen.