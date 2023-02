Valentin Ferron ne souffre que d'écorchures au genou après sa chute spectaculaire

Valentin Ferron (TotalEnergies) restera l'image la plus marquante de la deuxième étape de l'Étoile de Bessèges cycliste, jeudi. Le Français de 24 ans a dû s'accrocher au parapet d'un pont avec ses deux bras après une chute massive pour éviter de tomber dans le ruisseau un mètre en contrebas. Ferron s'en est sorti avec une grosse frayeur et des égratignures.

Ferron, qui ne sait pas comment il s'est retrouvé dans cette position précaire, n'a parlé ensuite que d'écorchures aux genoux : "Rien de grave". L'équipe a confirmé plus tard ce constat et parlé de "légères blessures superficielles".

Ferron a finalement été sauvé de sa situation par un compatriote : Axel Laurance, nouveau venu dans l'équipe belge Alpecin-Deceuninck, qui a remonté Ferron. "J'ai essayé de me décoincer pour l'aider au plus vite, effectivement il n'était pas en très bonne posture. C'est aussi ça le vélo dans ces moments-là il n'y a plus d'équipe on est tous ensemble dans la même galère", a-t-il expliqué sur Twitter.

Les Belges Dylan Teuns (Israël - Premier Tech) et Sébastien Grignard (Lotto Dstny) ont également été impliqués dans les nombreuses chutes de la deuxième étape. Teuns, vainqueur de l'édition 2022 de la Flèche Wallonne, a dû être recousu au menton par la suite.

Le personnel médical de la course étant débordé par cette chute massive, la deuxième étape de l'Étoile de Bessèges a finalement été neutralisée.