Valentin Madouas s'impose à domicile

Le champion de France l'a emporté dans un sprint à quatre devant son compatriote Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) et l'Autrichien Felix Grosschartner (UAE Team Emirates). Le Suisse Stefan Kung (Groupama-FDJ) se classe 4e à 1 seconde, tandis que Jasper De Buyst (Lotto Dstny) se classe 5e et premier Belge à 17 secondes. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) prend la 7e place à 17 secondes.

On se retrouvait alors avec un groupe de tête composé de Küng, de son compatriote Marc Hirschi (UAE Team Emirates), des Français Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen), Mathieu Burgaudeau et Valentin Madouas, de l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar), de l'Australien Jai Hindley (Bora-hansgrohe) et de Felix Grosschartner, bientôt rejoints par Tiesj Benoot.

Un second groupe, avec Jasper De Buyst, Mauri Vansevenang (Soudal-QuickStep) et des Danois Jakob Fuglsang (Israel Premier Tech) et Frederik Wandhal (Bora-hansgrohe) opéraient la jonction à 15 km de l'arrivée pour former un groupe de quatorze coureurs qui allaient se disputer la victoire.

Küng, Grosschartner et Wandahl prenaient quelques mètres d'avance à 10 km de la fin, bientôt rejoints par Burgaudeau et Madouas.