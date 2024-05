Valentin Paret-Peintre s'adjuge la 10e étape, Tadej Pogacar reste en rose

Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R La Mondiale) a remporté la 10e étape du Tour d'Italie cycliste, disputée mardi sur 142 km entre Pompei et Cusano Mutri.

Au lendemain de la première journée de repos, le coureur français de 23 ans s'est imposé en solitaire devant son compatriote Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) et le Slovène Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike).

Une grosse échappée de 27 coureurs s'est formée à 63 km de l'arrivée. On trouvait dans ce groupe de tête des coureurs comme les frères Aurélien et Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R), Romain Bardet, Jan Tratnik, Mauri Vansevenant et Julian Alpahilippe (Soudal-Quick Step), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Maximilian Schachman (BORA-hansgrohe), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani-CSF-Faizané) ou Filippo Zana (Jayco-AlUla).