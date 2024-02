Van Aert débute sa saison en Espagne et au Portugal pour préparer ses premiers objectifs

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) débute dimanche sa saison de cyclisme sur route avec la Clasica de Almeria, une course d'un jour en Espagne. Il participera ensuite à la Clasica Jaén, toujours en Espagne, et au Tour de l'Algarve au Portugal. Le Campinois y préparera ses courses du printemps.

La Clasica de Almeria s'est souvent terminée au sprint. C'est ce qu'espère l'équipe Visma-Lease a Bike, qui misera sur le Néerlandais Olav Kooij. "Nous voulons avoir une chance de gagner avec Olav", a indiqué Van Aert sur le site de son équipe. "C'est le moment idéal de courir encore une fois avec Olav. Nous le ferons bien sûr encore au Giro."

La Clasica Jaén, le lendemain, propose des portions non-asphaltées et des montées et présente des similitudes avec les Strade Bianche. "C'est une course que j'attends avec impatience en raison des secteurs de graviers", a expliqué Van Aert. "Je veux aller au bout du final à Jaén."