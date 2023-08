Van Aert domine la concurrence à Houffalize pour sa première course de gravel

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté le Houffa Gravel, manche belge des UCI Gravel World Series, samedi, à Houffalize. Il a remporté avec une large avance et après un long solo sa première course de gravel.

Van Aert a pris une courte période de repos après les Mondiaux de Glasgow. A Houffalize, sur un parcours de 110 kilomètres, il a disputé sa première course de gravel. Il n'a cependant pas choisi une tactique attentiste sur le difficile parcours ardennais: très vite dans la course, il s'est isolé en tête. Van Aert s'est finalement imposé avec 9 minutes d'avance sur son partenaire d'entraînement et coureur de cyclocross Daan Soete. Le néo-professionnel allemand Paul Voss a pris la troisième place.

Avec sa victoire, Van Aert est également officiellement qualifié pour les Mondiaux de gravel, qui se tiendront le 8 octobre en Vénétie, en Italie. Van Aert reprendra les épreuves sur route la semaine prochaine. Il participera au Tour de Grande-Bretagne du 3 au 10 septembre.