Van Aert et ses coéquipiers "remettent les pieds sur terre" après avoir été battus

Le Néerlandais de la Jumbo-Visma a été battu par son compatriote Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) à Harlow. "Nous sommes partis de trop loin et nous avons dû travailler trop dur pour arriver à l'avant", a déclaré son poisson-pilote Van Aert à l'issue de la course. "Nous voulions gagner mais ça n'a pas fonctionné. Nous remettons les pieds sur terre. C'est bien la preuve que tout ne s'est pas fait facilement sur les cinq premières étapes".

Van Aert reste en tête du classement général, avec 3 secondes d'avance sur plus de 50 coureurs: "Je suis content. Le plus important sera de garder la tête froide, car le parcours des deux prochaines étapes sera un peu plus délicat. Il y aura beaucoup d'attaques et une avance de 3 secondes ne veut pas dire grand-chose".