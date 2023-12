Van Aert, Van der Poel et Pidcock rassemblés pour la première fois cette saison à Anvers

La 9e manche de la Coupe du monde de cyclocross, samedi à Anvers, sera le théâtre du premier affrontement entre le trio des géants: Wout van Aert, le Néerlandais Mathieu Van der Poel et le Britannique Tom Pidcock. Tim Merlier sera également de la partie, pour sa première sortie de l'année sur les labourés.

Tous ont cependant remporté une victoire au moins depuis le début de la saison, alors qu'ils ont chacun couru deux courses. Wout van Aert s'est imposé à Essen (2e à Mol), Pidcock a remporté sa première sortie en Coupe du monde à Namur (2e à Herentals) et Van der Poel s'est imposé à Mol ainsi qu'à Herentals. C'est donc le champion du monde en titre qui domine les débats et arrive avec la pancarte de favori.

Les trois coureurs qui se sont adjugés ensemble tous les titres de champion du monde de cyclocross depuis 2015 (trois pour Van Aert, quatre pour Van der Poel, un pour Pidcock) se retrouveront pour un duel de prestige, avec des objectifs bien différents. Comme l'a démontré le cross de Mol, vendredi, Van der Poel est en grande forme et veut briller en cyclocross alors que Van Aert a donné la pleine priorité à la saison sur route. Le Néerlandais a dominé son rival, qui a présenté un calendrier hivernal allégé à l'instar de Pidcock.

En dehors des trois géants, la compétition fait rage entre les coureurs plus réguliers. Eli Iserbyt a quelque peu baissé en régime bien qu'il occupe toujours la tête du classement général confortablement avec 230 points. Les Néerlandais Pim Ronhaar (183 points) et Lars van der Haar (171 points) seront à Anvers pour jouer les trouble-fêtes, de même que leur compatriote Joris Nieuwenhuis (167 points) ou encore Thibau Nys, Laurens Sweeck et le sprinteur Tim Merlier.