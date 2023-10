Van Aert vise une place sur le podium: "Le gravel devient de plus en plus intéressant"

Ce n'est pas un hasard si Van Aert participe dimanche aux Mondiaux de gravel. Il s'est intéressé à la discipline grâce au cyclocross. "Comme coureur de cyclocross, j'avais bien sûr l'habitude de m'entraîner en dehors des routes", a expliqué Van Aert sur le site de son équipe Jumbo-Visma. "A l'époque, il s'agissait surtout de sorties d'endurance pour me préparer au cyclocross. L'amour pour le gravel n'a jamais disparu. Il n'a fait que grandir."

La pandémie de coronavirus a contribué à l'intérêt de Van Aert pour le gravel. "Nous étions obligés à rester beaucoup à la maison, mais avec quelques amis, nous avons aussi essayé le vélo de gravel pour traverser cette période. C'était surtout autour de notre 'maison'. Cela nous a permis de découvrir beaucoup de nouveaux sentiers et de nouvelles routes. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au gravel et j'ai aussi regardé beaucoup de courses. La discipline est devenue de plus en plus intéressante pour moi."