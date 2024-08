Van De Velde a lancé Ghekiere vers la victoire: "Je suis très fière de Justine"

"Je suis très fière de Justine. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi cela. J'ai essayé de tout donner pour emmener Justine le plus loin possible. D'abord pour les points en montagne, puis aussi pour la victoire d'étape. J'ai vraiment tout donné."

Avec Ghekiere et quatre autres concurrentes, Van De Velde a développé une longue échappée et a été le moteur pour maintenir un rythme élevé. Contrairement à Ghekiere, Van De Velde a ensuite été rattrapée par le groupe des favoris, mais elle a été récompensée de ses efforts par la victoire d'étape de son équipe ainsi que par le prix de la combativité, qui lui a été décerné.

La conviction que sa coéquipière pouvait remporter la victoire n'est apparue à Van De Velde que tard dans l'étape. "Lorsque nous avons attaqué et que l'écart n'a cessé de croître, j'ai commencé à me demander si nous pouvions pas y prétendre. Parce qu'à six contre un peloton complet, ce n'est pas facile."

"Je n'ai commencé à y croire que lorsque Justine a attaqué dans la longue montée du Grand-Bornand et qu'elle est partie seule. Elle avait alors encore deux minutes et demie d'avance. Quand j'ai calculé le temps qu'elle pouvait perdre au kilomètre, j'ai réalisé qu'elle était en mesure d'aller au bout. Justine était super forte."