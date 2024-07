Van der Poel a guidé Philipsen vers sa 1re victoire: "Heureux d'avoir apporté ma pierre"

Jasper Philipsen a remporté mardi la 10e étape du Tour de France. Le coureur d'Alpecin-Deceuninck s'est montré le plus rapide du sprint massif disputé après 187 km entre Orléans et Saint-Armand-Montrond. Il a devancé l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), porteur du maillot vert, et l'Allemand Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) et Wout van Aert (Visma - Lease a Bike).