Van Der Poel heureux après la victoire de Philipsen: "Un très bon début de Tour pour nous"

"C'était extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux qu'hier. Je me retrouvais chaque fois enfermé dans un groupe et je devais trouver une ouverture à la fin", a expliqué le Néerlandais. "J'en ai miraculeusement trouvé une. J'ai entendu que Jasper était encore là et j'ai donc essayé de faire de la place. J'avais encore de bonnes jambes pour le déposer. C'est superbe que Jasper ait de nouveau conclu de cette manière. Cela ne marchera pas toujours. C'est un très bon début de Tour pour nous. Je suis content d'être resté debout jusqu'à à la fin, la victoire de Jasper n'en est que plus belle"

Ramon Sinkeldam a également apprécié la performance de ses 2 coéquipiers. "C'est très particulier. Chaque victoire d'étape sur le tour est particulière, mais deux l'une après l'autre, c'est unique. C'était très chaotique, mais si ça fonctionne à la fin, c'est super. C'est un duo en or. Avec ces deux-là, il faut uniquement s'assurer que la voie est libre."