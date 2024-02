Van der Poel lance sa saison tardivement "pour se concentrer sur ce qui est important"

Mathieu van der Poel n'entamera sa saison cycliste que le 16 mars prochain, à Milan-Sanremo. "Le cyclisme est un sport qui demande de plus en plus de préparation", explique Philip Roodhooft, manager de l'équipe Alpecin-Deceuninck, pour justifier la décision de son leader de se concentrer principalement sur les plus grandes courses de printemps.

Van der Poel fait donc l'impasse non seulement sur le week-end d'ouverture, les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico, mais aussi sur les courses du mercredi, comme À travers la Flandre, avant le Milan-Sanremo, premier Monument de la saison. Il a également en tête l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, bien qu'il y ait toujours des doutes quant à sa participation à cette dernière course à l'heure actuelle.

"Avec l'âge, on se concentre un peu plus sur ce qui compte vraiment", explique Philip Roodhooft. "Mathieu se rend compte qu'il ne peut pas toujours être aussi bon partout. Il devient alors évident de faire des choix. Le cyclisme est un sport où il y a de plus en plus de préparation et de moins en moins de courses. Il faut aller dans ce sens pour être compétitif".