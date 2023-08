Van der Poel prévoit "une sorte de course par élimination" sur le parcours des Mondiaux

Le co-leader des Pays-Bas, Dylan van Baarle, semble perplexe après la reconnaissance. "C'est la course la plus importante de l'année et j'ai l'impression d'être sur un critérium. Ce parcours n'est pas idéal pour moi. Mon seul espoir est de profiter de la difficulté de la course pour sortir avec les meilleurs coureurs", a déclaré le vice-champion du monde 2021.

"Le positionnement est primordial sur ce genre de parcours" a expliqué Van der Poel. "Un retard de quelques centièmes par virage peut vite se transformer en une demi-minute avant une montée". Après 128 kilomètres depuis Édimbourg, dix boucles de 14,3 kilomètres suivront à Glasgow, avec plus de 40 virages et de courtes montées sinueuses.

Van der Poel prévoit "une sorte de course par élimination" et se compte parmi les favoris. "C'est un parcours qui devrait me convenir. Je compte sur une multitude d'attaques, il y a tellement d'endroits où c'est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'un Mondial est une course difficile à contrôler, avec des équipes nationales et sans oreillettes."

L'équipe néerlandaise s'est notamment testée sur Montrose Street, la dernière difficulté avant l'arrivée. "Monter rapidement une ou deux fois reste très différent que l'enchaîner dix fois d'affilée" a expliqué 'MVDP'. Van Baarle pense que de "vrais coureurs de cyclocross" comme Van der Poel seront avantagés.

Tous deux sortent du Tour de France. Van der Poel n'est pas au top de sa forme après un rhume qui l'a gêné, alors que Van Baarle a le moral après la victoire de son coéquipier Jonas Vingegaard.