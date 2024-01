Van Eetvelt après sa victoire au Trofeo Serra Tramuntana: "La pression est retombée"

"En tant que coureur, vous aimez profiter de votre bonne forme. Si l'on réussit à le faire en début de saison, c'est d'autant plus agréable", a ajouté celui qui terminé 2e de ce Trofeo Serra Tramuntana l'année dernière à 7 secondes de Kobe Goossens. "La différence avec l'année dernière, où j'ai frôlé la victoire, c'est la chance, mais aussi les jambes", explique-t-il. "Mercredi dernier (lors du Trofeo Calvia, première course du Challenge de Majorque), je sentais déjà que ma forme et l'équipe étaient bonnes, mais le résultat a été mauvais (18e) parce que j'ai commis quelques erreurs pendant la course. Aujourd'hui, j'ai eu une excellente journée, la chance était de mon côté et je dois admettre que je grimpe mieux que l'année dernière. Pendant l'hiver, je suis devenu plus fort".

Dans le sprint à trois, Van Eetvelt a devancé le Russe Aleksandr Vlasov et l'Américain Brandon McNulty, deux bons grimpeurs. "Je connais Vlasov et McNulty, bien sûr, ils sont très forts. Mais dans un sprint avec des grimpeurs, je sais que je ne suis pas lent. J'ai commencé mon sprint avec confiance. Je suis très heureux de gagner contre ces deux hommes forts".