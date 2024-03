Van Gils a créé la surprise avec sa 3e place: "J'ai beaucoup progressé cet hiver"

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a créé la surprise en montant sur la troisième marche du podium des Strade Bianche, la classique italienne célèbre pour ses chemins de terre. "Ce sont les efforts qui me conviennent", a confié le coureur de 24 ans après la course.

Van Gils s'était révélé en 2023 avec des places dans le top-10 à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. Samedi, il s'est encore plus rapproché du top-mondial avec sa troisième place aux Strade Bianche. "C'est une sensation super chouette", a-t-il savouré. "J'ai beaucoup progressé cet hiver. C'est beau de pouvoir faire cela. Je me sentais très bien sur les secteurs de graviers, et j'avais de bonnes jambes. Les ascensions étaient assez courtes: de une à cinq minutes. Ce sont des efforts qui me conviennent."

Quand Tadej Pogacar a attaqué, à pas moins de 81 kilomètres de l'arrivée, Van Gils a été le seul qui a essayé de le rattraper. "Je pensais que Tadej attaquerait plus tard, donc j'étais un peu loin au moment où il est parti. J'ai encore essayé de me rapprocher, car je croyais que je pourrais rester dans sa roue. Mais il est parti trop vite, donc j'ai dû laisser le groupe de poursuivants me reprendre. Quand tu vois comment il a encore creusé l'écart, tu sais qu'il volait."