Van Gils gagne d'emblée après un stage en altitude: "Je n'avais pas mes meilleures jambes"

Le Grand Prix d'Argovie est traditionnellement une course très vallonnée, qui sert de prélude au Tour de Suisse. "C'était une épreuve spéciale, en raison du circuit local", a précisé Van Gils. "La nervosité a vite fait son apparition et la bagarre a commencé à 40 kilomètres de l'arrivée. La montée était difficile à chaque fois et il faisait chaud".

Dans les derniers kilomètres alors que le peloton était très réduit, Lotto Dstny a mis en place son train en vue du sprint. "Dans le final, il ne restait plus que Sylvain Moniquet, Pascal Eenkhoorn et moi. Je revenais d'un stage en altitude et je n'avais pas mes meilleures jambes. C'était comme s'il y avait une limite au-delà de laquelle je ne pouvais pas aller. Mais je me suis dit: 'Je me fiche qu'il y ait encore des sprinters dans le groupe, je vais sprinter."