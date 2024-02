Van Gils ne "s'attendait pas à gagner" et disputera peut-être une nouvelle course samedi

La 70e 'Ruta del Sol' a été perturbée par un manque d'effectif de policiers mobilisés par des manifestations d'agriculteurs dans la région, et les quatre épreuves en ligne ont été annulées, la course étant réduite à un contre-la-montre de 4,95 kilomètres sur un profil accidenté. "Lors de la reconnaissance, j'ai appris que les deux dernières étapes n'auraient pas lieu non plus", a réagi Van Gils après la course. "Ce ne sont évidemment pas des bonnes nouvelles, mais j'étais motivé pour tout donner et un contre-la-montre sur une montée aussi courte me convient bien".

"J'ai tout de suite senti que j'avais des bonnes chances, mais je ne m'attendais pas à gagner. J'ai été immédiatement ramené au bus de l'équipe puisqu'il est possible que je prenne le départ demain du Tour des Alpes-Maritimes (une course de niveau 2.1 que Lotto Dstny disputera avec son équipe de développement, ndlr). J'ai appris ensuite que j'avais gagné et que je pouvais monter sur le podium, c'était super".