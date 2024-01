Veenendaal-Veenendaal quitte la Lotto Cycling Cup

La course cycliste néerlandaise Veenendaal-Veenendaal (1.1) ne fera plus partie de la Lotto Cycling Cup à partir de cette année, ont confirmé les organisateurs sur leur site internet.

La course devait être la cinquième des dix manches le samedi 18 mai 2024. Elle était située entre le Circuit de Wallonie et l'Antwerp Port Epic.

Selon l'organisateur néerlandais de Veenendaal-Veenendaal, il est "temps de passer à l'étape suivante. En tant qu'organisation, nous disposons à nouveau d'un contrôle total et sommes donc commercialement plus attractifs pour les partenaires et les sponsors. De plus, nous avons maintenant l'opportunité de présenter également notre course féminine".