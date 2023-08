Verschaeren savoure sa première médaille en para-cyclisme "Un sentiment indescriptible"

La médaille sur le kilomètre dans la catégorie C5 n'était pas seulement la première médaille de la délégation belge à ces mondiaux de para-cyclisme mais également la première médaille de la carrière de Verschaeren. "Un sentiment indescriptible", savourait-il après l'arrivée. "C'est difficile de trouver les mots justes. C'est pour cela que je m'entraine tous les jours, ce à quoi je consacre toute ma vie ainsi que ma famille et mes amis. Alors c'est génial de pouvoir ramener une médaille à la maison".

Verschaeren, avec sa troisième place, a fait mieux que l'année dernière aux Mondiaux sur le kilomètre. "Depuis 2018 je fais du cyclisme, mais pendant très longtemps, je me suis concentré sur la piste et la route ensemble. Depuis l'année dernière, je me suis vraiment concentré sur la piste, ce qui signifie un peu moins d'entrainement d'endurance et plus d'entrainement de force. L'année passée, cela a porté ses fruits avec une quatrième place au kilomètre, juste en dessous du podium. Mon objectif était de monter sur le podium. C'était très stressant, mais ça a fini par réussir."