Verstrynge et Michels prennent l'argent et le bronze chez les espoirs derrière Del Grosso

Emiel Verstrynge et Jente Michels ont enlevé l'argent et le bronze à l'occasion de la course espoirs des championnats du monde de cyclocross. Les deux leaders de la délégation belge ont dû s'incliner face à la supériorité du Néerlandais Tibor del Grosso, couronné à Tabor en Tchéquie, samedi.

Verstrynge (21 ans) et Michels (20 ans) n'ont pas trouvé la réplique face au favori annoncé de la course. Le trio est parvenu à se détacher en début de course alors qu'un carambolage avait causé une scission du peloton. Le Néerlandais a ensuite pris les commandes, larguant Jente Michels à la pédale dès le deuxième tour.

Un large sourire sur le visage après une course dominée presque du début à la fin, le Néerlandais a eu le temps de célébrer sa victoire. Quelque 30 secondes plus tard, Emiel Verstrynge a devancé Jente Michels au sprint pour enlever une nouvelle médaille d'argent après 2022. Les Français Léo Bisiaux et Remi Lelandais ont pris les 4e et 5e places, devant le Canadien Ian Ackert. Ont suivi Victor van de Putte, Yordi Corsus, le Français Martin Groslambert et Arne Baers.

Del Grosso avait terminé 2e de l'édition 2023 derrière Thibau Nys à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Sur les dix dernières éditions, la Belgique avait remporté la victoire à six reprises, grâce à Nys (2023), Joran Wyseure (2022), Eli Iserbyt (218 et 2016), Michael Vanthourenhout (2015) et Wout van Aert (2014).