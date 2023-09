Victime de problèmes respiratoires, Cian Uijtdebroeks "ne se sentait pas très bien"

"J'ai toussé et toussé pendant toute l'étape et c'était la même chose avant le départ", a raconté le jeune coureur. "Je n'ai donc pas pu rouler dans les meilleures conditions. J'ai essayé d'être avec les autres dans la dernière montée et j'ai partiellement réussi. D'autant plus que ce final ne me convenait pas vraiment. Si l'on fait le bilan, je peux être satisfait de ma performance".

Jumbo-Visma a une nouvelle fois dominé l'étape. "Ils ont roulé avec beaucoup de puissance en tête du peloton. Quand je regarde mon compteur, je suis à 300 watts de moyenne sur cette étape", a poursuivi Uijtdebroeks. "C'est plutôt haut. Il y a d'abord eu cette échappée dans laquelle INEOS Grenadiers et Intermarché n'ont pas réussi à se glisser. Ces équipes ont alors tout fait pour combler l'écart. Ensuite, il y a eu cette autre échappée qui n'a jamais réussi à prendre l'avantage sur Jumbo-Visma. Ils ont vraiment tout contrôlé, puis il y a eu l'attaque de Vingegaard. Ils ont été extrêmement forts et ont dominé toute l'étape. L'équipe Jumbo-Visma est imbattable".