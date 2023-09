Victoire au général pour Wout van Aert, la dernière étape pour Carlos Rodriguez

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté une seconde fois le Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Après sa victoire en 2021, l'Anversois a remis le couvert dimanche s'adjugeant le classement général à l'issue d'une 8e et dernière étape accidentée entre Margam Country Park et Caerphilly, près de Cardiff au pays de Galles.

Une nouvelle fois dans l'échappée, Abram Stockman (TDT-Unibet) s'est retrouvé comme samedi dans un groupe de six, avec Johan Meens (Bingoal WB) côté belge. La course a été neutralisée à 84 km de l'arrivée en raison d'un accident de la circulation en amont. Elle a repris une demi-heure plus tard et dix kilomètres plus loin.

Les deux derniers échappés le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) et Carlos Rodríguez ont tenu le coup jusqu'à 12,7 bornes de l'arrivée au sommet de la première des deux ascensions de Caerphilly Mountain (1,7km/8,5%/cat.1).

Rodriguez, désormais seul, y est passé en tête avec 10 secondes d'avance sur un groupe très réduit où figuraient Johan Meens et Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise) côté belge. L'Espagnol a poursuivi jusqu'à la ligne d'arrivée, Van Aert concentrant ses efforts pour conserver ses 3 secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants encore présents à l'avant.