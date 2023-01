Victoire au sprint d'Arianna Fidanza

(Belga) Arianna Fidanza a remporté la Costa De Almeria (Esp/1.1) dimanche. L'Italienne s'est imposée au sprint, après 135,2 km entre Campo hermoso et Cuevas del Almanzora (135,2 km), devant la Danoise Emma Norsgaard (Movistar) et la Française Audrey Cordon-Ragot (Zaaf Cycling Team).

Cette nouvelle course d'un jour proposait un parcours accidenté, avec l'Alto Río de Aguas (3,3 km à du 3,9%), l'Alto Cuervas de Sorbas (1,9 km à 5,7%) et l'Alto de la Geoda de Pulpí (6,6 km à 4%). Lorsque l'échappée du jour Heidi Franz a été reprise, le final a été lancé. Plusieurs coureuses ont tenté leur chance, mais le parcours plus plat sur la fin n'a pas aidé ces tentatives. La victoire s'est donc jouée au sprint, où Arianna Fidanza s'est montrée la plus rapide. L'Italienne décroche sa troisième victoire professionnelle, la première sous les couleurs de sa nouvelle équipe Ceratizit-WNT. (Belga)