Victoire au sprint de l'Italien Davide Persico

Les multiples tentatives d'échappée où on retrouva Eric Antonio Fagundez et Lucas De Rossi à l'avant n'aboutirent pas et un regroupement général s'opéra à 20 kilomètres de la ligne d'arrivée prélude à un sprint final.

Persico a devancé son compatriote Enrico Zanoncello (Bardiani CSF) et l'Uruguayen Guillermo Silva (Caja Rural-Seguros). Kenneth Van Rooy (Bingoal WB) a pris la 6e place et Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) la 10e.