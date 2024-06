Victoire de l'Autrichienne Kathrin Schweinberger

Kathrin Schweinberger a décroché à 27 ans sa 4e victoire en carrière, après une étape du Tour d'Uppsala en 2018 et deux titres de championne d'Autriche en 2020 et 2021. Elle succède à la Britannique Pfeiffer Georgi au palmarès de l'épreuve. Palmarès dans lequel on note trois victoires belges (Liesbet De Vocht en 2010, Grace Verbeke en 2011 et Jolien D'Hoore en 2013).