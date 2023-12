Victoire des Néerlandais Havik et van Schip devant De Vylder et Hesters

Leaders à l'entame de la dernière journée, Lindsay De Vylder et Jules Hesters ont terminé 2e des Six Jours de Rotterdam, qui se sont achevés dimanche aux Pays-Bas. La victoire est revenue aux Néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip.

Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip, champions du monde de l'américaine, s'imposent avec 408 points. Lindsay De Vylder et Jules Hesters se classent 2e à 1 tour avec 476 points, la 3e place allant à une autre paire néerlandaise, composée de Vincent Hoppezak et Philip Heijnen (412 points, 2 tours).

Le duo hispano-danois Sebastian Mora/Matias Malmberg (274 points, 2 tours) et les Allemands Roger Kluge/Theo Reinhardt (230 points, 2 tours) complètent le top 5, aux portes duquel on trouve le Belge Tuur Dens et le Britannique William Tidball. Le duo belgo-britannique termine 6e avec 344 points, à 4 tours des vainqueurs.