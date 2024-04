Victoire du jeune Portugais Antonio Morgado, 20 ans, son premier succès chez les pros

Ce jeune coureur de 20 ans décroche la première victoire professionnelle de sa carrière. Il s'était illustré déjà au Tour des Flandres en prenant la 5e place le 31 mars. Il fut aussi deuxième du GP Samyn fin février derrière Laurenz Rex.

Marquée par le passage à cinq reprises de la Côte de Bagnolo (3,8 km à 5,6 %) dans le circuit local, la course a vu cinq coureurs émerger à l'issue de la dernière ascension, à 10 km du but: les Espagnols José Félix Parra et Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Antonio Morgado et les Italiens Mattia Bais (Polti Kometa) et Giovanni Carboni (JCL Ukyo).