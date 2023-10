Victoire du Néerlandais Coen Vermeltfoort, David van der Poel 2e de sa dernière course

Le Néerlandais Coen Vermeltfoort (Volkerwessels) a remporté mardi le 88e Prix de clôture Putte-Kapellen, la dernière course professionnelle sur route de la saison en Belgique, disputée sur la distance de 158,3 km dans la banlieue-nord anversoise. Le coureur de 35 ans l'a emporté au sprint dans un groupe de 14 coureurs devant ses compatriotes David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Jordan Habets (Metec).

L'an dernier, Coen Vermeltfoort avait terminé 2e derrière le Belge Arne Marit au palmarès de l'épreuve, qui a eu le label UCI jusqu'en 2017, avant d'être disputée depuis sous la forme d'une kermesse professionnelle.

"J'avais vraiment envie de gagner. Il y avait pas mal de vent et le rythme était élevé, ce qui a rendu la course difficile. Bien sûr, le peloton était relativement petit, mais cela rend parfois les choses plus difficiles, car il n'y a alors aucun contrôle. Je suis heureux de voir mon nom figurer au palmarès impressionnant de cette course".