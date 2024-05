Victoire finale pour Thibau Nys, le Néerlandais Wout Poels remporte la dernière étape

A 21 ans, Thibau Nys (Lidl-Trek) a remporté le Tour de Hongrie (2.Pro) dimanche et remporte la première course à étapes de sa carrière.

Le fils de Sven Nys succède au palmarès au Suisse Marc Hirschi et est le premier coureur belge à s'imposer au Tour de Hongrie depuis la première édition en 1925. Le meilleur résultat jusque-là était signé par Ben Hermans en 2021 avec une deuxième place au classement général final.

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain - Victorious) s'est imposé au sprint au bout de la cinquième et dernière étape disputée sur 173,2 kilomètres entre Siofok et Pecs. Thibau Nys a pris la 4e place.

Cette ultime étape dominicale comptait une partie plutôt plate avec trois sprints intermédiaires avant d'enchaîner avec deux cols de deuxième catégorie : le premier 1,7km à 10,5% (deux passages) et le second 2,3km à 8,7% à l'arrivée.

A moins d'un kilomètre de l'arrivée, l'Allemand Emmanuel Buchmann (BORA - hansgrohe) a attaqué et a été suivi par Nys, Poels et l'Australien Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling). Le Néerlandais a finalement été le plus rapide au sprint.

Poels décroche la 24e victoire de sa carrière et sa première victoire de la saison alors que son meilleur résultat restait une quatrième place lors de la quatrième étape au Tour des Alpes et lors de la troisième étape du Tour de Catalogne.